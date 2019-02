Logitech dévoile de nouveaux casques gaming

Crédits : Logitech

G935 et G635 : de timides améliorations mais un prix inchangé



Réponse en fréquence casque : 20 Hz - 20 KHz

Réponse en fréquence micro : 100 Hz - 10 kHZ

Impédance : 39 ohms

Sensibilité 93 dB SPL/mW

G432 et G332 : des casques plus sobres mais tout aussi performants



annonce aujourd'hui pas moins de quatre références, successeurs directs des G9 et G6 : leset, le Logitech G935 reprend le flambeau du G933 sans révolutionner la formule. Cet imposant casque circum-auriculaire troque simplement ses cousins en tissu pour un revêtement simili-cuir censé accroître le confort de port.Sans-fil mais doté d'une connectique USB ou mini-jack 3,5 mm, le G935 est entièrement dévolu au RGB qui - vous vous en doutez - se synchronise à vos autres périphériques pour un véritable festival son et lumière. Le constructeur annonce 12h d'autonomie et 15 mètres de portée toutes lumières éteintes, ou 8h avec le RGB activé.Ce modèle tout comme son petit frère le(149€, filaire uniquement) se dotent d'un son surround 7.1 virtuel par le biais de la technologieet d'un haut-parleur Pro-G de 50 mm.Les deux modèles sont pourvus de 3 touches macro programmables, et disposent des caractéristiques sonores suivantes :Annoncés pour leur part à 79,99€ et 59,99€ respectivement, les G432 et G332 remplacent donc les G430 et G230 - deux des références les plus accessibles du catalogue du constructeur.Ici, pas de RGB ou de sans-fil. La sobriété est de mise, même si les coussins profitent du nouveau revêtement simili-cuir de leurs cousins plus haut de gamme.Seul élément différenciant entre les deux modèles : le G432 dispose de la virtualisation surround 7.1 grâce à son cordon USB là où le G332 n'en profite pas avec sa prise jack 3,5 mm.Autrement, au niveau des caractéristiques audio, ces deux modèles plus accessibles affichent des données sensiblement identiques aux modèles les plus onéreux.