Logitech dévoile des écouteurs gaming true wireless au prix salé

Pour ce prix, les écouteurs viennent avec un étui de charge qui se branche en USB-C. En connexion Lightspeed sans-fil (qui passe par un dongle USB-A), Logitech promet une autonomie de 7 heures d'écoute, et 8 heures de plus avec l'étui, et 4,5 heures en conversation, avec 5 heures supplémentaires grâce à l'étui. En Bluetooth, l'autonomie grimpe en moyenne de 2 à 3 heures par rapport au sans-fil. Il n'est pas fait mention de charge rapide.