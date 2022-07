EPOS ajoute (enfin) une fonctionnalité très demandée à ses écouteurs sans-fil

L’an passé, les écouteurs EPOS GTW 270 Hybrid auraient bien pu rafler la note maximale lors de notre test, ou au minimum s’en approcher un peu plus. Si les intras du fabricant danois se sont distingués sur bien des points, comme la double connectivité, la coupe confortable et le design sobre, le rendu audio équilibré ou encore la latence imperceptible avec le dongle USB-C, il leur manquait toutefois un petit quelque chose pour assurer une excellente prestation.



Et ce petit quelque chose s’est finalement révélé comme étant une absence majeure pour un usage dédié au jeu vidéo : les GTW 270 Hybrid n’autorisaient pas l’utilisation du microphone via le dongle USB-C, mais seulement en recourant à la connectivité Bluetooth. Un fait particulièrement impactant puisqu’il n’était pas possible de profiter de la connexion à basse latence offerte par le dongle USB-C tout en communiquant avec ses camarades de jeu. Ces écouteurs étaient par conséquent peu recommandables dans le cas d’un usage multijoueur avec chat vocal.