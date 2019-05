LG veut être neutre en émissions carbone d'ici à 2030 et explique comment

Un plan ambitieux visant à réduire ses émissions carbone de moitié



Des initiatives mondiales en partenariat avec l'ONU



décide de prendre ses responsabilités vis-à-vis duet présente via un communiqué de presse le plan Zero Carbon 2030.Cette série de mesures vient officialiser l'engagement pris par la marque àdans l'atmosphère d'ici 12 ans. Pour cela, le constructeur coréen a mis en place le plan Zero Carbon 2030 qui vise à atteindre cet objectif dans ce délai imposé.LG va progressivement transformer son approvisionnement en électricité par de, en multipliant l'installation de panneaux solaires sur ses différents centres administratifs et de production. La marque explique également vouloir installer auprès de ses fournisseurs des refroidisseurs à haut rendement etafin de réduire significativement l'empreinte carbone liée à la fabrication de ses produits.LG a donné une estimation chiffrée de ses objectifs et espère diminuer de 50 % l'émission de CO2, passant à 960 000 tonnes contre 2 millions de tonnes en 2017, en équilibrant les émissions de carbone avec leur élimination.Le constructeur veut égalementà la lutte contre le réchauffement climatique, en développant des projets de Mécanisme de Développement Propre (MDP) dans les pays en voie de développement, financés par ses capitaux propres et conçus en association avec les», se félicite Lee Young-Jae, Vice-président du constructeur chargé de la sécurité environnementale.