LG imagine des concepts immersifs pour ses (grands) écrans incurvés

La société a donc conçu le « Virtual Ride », un vélo stationnaire équipé de trois écrans OLED verticaux flexibles de 55 pouces, placés de façon à former un écran unique incurvé et continu. Celui-ci donne une perspective globale à l’utilisateur, notamment grâce au panneau le plus haut qui est doté, selon LG, du plus important rayon de courbure à ce jour, 500R.