Bon plan : pour Noël, offrez une tablette Lenovo Tab M+ à moins de 150€

La Fnac propose une réduction de 20% sur la tablette Lenovo Tab M10+ en version 64 Go ce qui la place à moins de 160 €. Cela fera un cadeau idéal pour l’un de vos proches. De plus, cette tablette est dotée d’un grand écran Full HD de 10,3“ affichant une résolution de 1920 x 1200 et d’une luminosité de 330 nits. Son écran permet le multitouch jusqu’à 10 points. La dalle est traité IPS pour un plus grand confort et une réduction de la fatigue des yeux.

Elle est animée par un processeur Mediatek Helio P22T Tab cadencé jusqu’à 2,3 GHz et épaulé par 4 Go de mémoire vive. Elle fonctionne sous Android Pie 9.0. Pour stocker vos données, elle est pourvue d’une mémoire de 64 Go extensible via une carte microSD.