Un nouvel écran portable chez Lenovo, toujours en 14 pouces, mais jusqu'à 2,2K

Ce petit moniteur portable (de 600 grammes) dispose d'une double connectique USB-C et est certifié Windows 10 et Windows 11 . Évidemment, sa connectique lui donne la possibilité d'être relié à n'importe quelle autre source. Lenovo annonce également la technologie « Natural Blue Light » pour le confort des yeux. La fonction de rechargement direct (pass-through) permet encore et toujours de recharger à la fois le ThinkVision M14d et un ordinateur portable avec un seul adaptateur.