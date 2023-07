Intel : nos processeurs vont-ils bientôt coûter (encore) plus cher ?

La raison de cette décision, au-delà de l'environnement économique inflationniste actuel ? Il semblerait qu'Intel souhaite augmenter ses revenus afin de financer la restructuration de l'ensemble de l'entreprise, mais aussi le développement de sites de production. Et c'est cette dernière ambition qui pourrait donner une lueur d'espoir aux consommateurs (français tout du moins).

En effet, l'information provient d'Allemagne, pays où Intel va construire une nouvelle usine, dans la ville de Magdebourg. Et si le fondeur va recevoir 6,8 milliards d'euros de subventions, pour un projet dont le coût est estimé à 17 milliards d'euros, il demanderait aujourd'hui plus de fonds publics, pour couvrir l'augmentation des coûts de construction et de l'énergie.

Intel a dans ce cadre exigé une enveloppe de 10 milliards d'euros. Devant la difficulté à obtenir cette somme, le fabricant pourrait-il avoir décidé d'appliquer une hausse de ses tarifs pour le seul marché allemand ? Et ce, soit comme un levier de négociations, soit pour limiter l'impact de cette hausse.