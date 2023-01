Intel fait grimper les prix de ses processeurs de 12e génération… bientôt ceux de la 13e ?

L’avenir nous dira si la stratégie d’Intel est la bonne. Jusqu’ici, les nouveaux Core offraient un rapport performance-prix assez avantageux. Pour rester sur le haut de gamme et le cas du Core i9-13900K, il coûte 760 euros chez TopAchat, tandis que les Ryzen 9 7950X et Ryzen 9 7900X se négocient respectivement 830 et 670 euros. Une hausse de 10 % rendrait ce Core forcément bien moins attractif.