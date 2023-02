Core i5-13490F : Intel prépare un nouveau Raptor Lake plus rapide, avec plus de cache

De plus, le nouveau venu pousse les fréquences du Core i5-13400F avec une fréquence boost maximale de 4,8 GHz, soit 200 MHz de plus. C'est autant que sur le Core i5-13500 auquel le petit dernier d'Intel emprunte aussi le TDP max : à 154 W, on est à 6 W de plus que le Core i5-13400F.

Pour attester l'existence de ce processeur, nous n'avons que des captures CPU-Z sur lesquelles il est aussi possible de découvrir une première mesure de ses performances. À 779,7 et 6 834,5 points en single et multicore, le Core i5-13490F est environ 6 et 4,5 % plus performant que le 13400F.