Intel Arc : l'A350M à la peine dans les benchmarks, en deça de la 1050 Ti

Notons que l'A350M se place sur l'entrée de gamme des nouvelles solutions graphiques dédiées d'Intel. Elle regroupe 6 cœurs Xe et 6 unités de calcul vouées au ray tracing, et monte à une fréquence de 1150 MHz. Elle profite pour le reste de 4 Go de VRAM en GDDR6, placés sur un bus 64-bits, et dispose d'un TGP configurable entre 25 et 35 W.