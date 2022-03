Le premier PC portable sous Intel Arc se montre par erreur, vers une annonce fin de mois ?

Par ailleurs, le détaillant évoquait diverses technologies, dont Deep Link dans la description. Voici ce qu'il en disait :« Basée sur l'architecture Xe HPG, la solution graphique Intel Arc améliore les performances pour la création de contenu et les jeux 3D tout en incluant des fonctionnalités telles que le ray tracing et l'intelligence artificielle. Grâce à la technologie Intel Deep Link intégrée, le GPU dédié travaille en coordination avec l’iGPU du processeur pour améliorer les performances et l'efficacité énergétique lors de l'exécution de tâches exigeantes telles que le montage vidéo, le livestreaming et les jeux ».