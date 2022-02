Tout le line up Intel Arc Alchemist serait repoussé au deuxième trimestre 2022

Rappelons qu'à l'origine, Intel avait annoncé un créneau de lancement sur le premier trimestre 2022, sans donner plus de détails. Par la suite, le mois de mars avait officieusement été pressenti, mais le premier trimestre 2022 étant désormais bien entamé, et en l'absence de nouvelles d'Intel, la rumeur colportée par Moore's Law Is Dead prend du poids.