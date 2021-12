Il n'y a plus que trois jeux incompatibles avec les processeurs Intel Alder Lake

En réalité, les problèmes de compatibilité relevés par Intel n'étaient pas liés aux jeux vidéo en eux-mêmes, mais à leur système de protection numérique, les fameux DRM.

Il se trouve que pour certains de ces DRM, et notamment Denuvo, la nouvelle architecture hybride employée par Intel pose problème. Celle-ci mêle des cœurs dits performants et des cœurs dits efficaces. Les premiers assurent les tâches les plus lourdes quand les seconds peuvent suffire sur des activités plus légères.

Problème, certains DRM détectent ces deux catégories de cœurs comme des systèmes différents. Ils imposent alors une fermeture de force du jeu, estimant que la même clé d'activation est utilisée sur deux PC à la fois.