Mais pourquoi Intel signe-t-il un accord avec VIA sur le x86 ?

Comme le rappelle WCCFTech, Centaur Technology, basée à Austin (Texas) et rachetée en 1999 par VIA, est la troisième détentrice de licences x86 au monde derrière Intel et AMD. L'accord avec Intel dont le groupe fait désormais l'objet est évoqué sans trop de détails dans la présentation des derniers résultats trimestriels de VIA. Et il a le mérite d'intriguer : on ignore en l'état si VIA souhaite céder indirectement à Intel les licences x86 dont il est propriétaire…. où s'il s'agit pour Intel d'un moyen de contourner des clauses de non-concurrence.