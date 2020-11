Intel revend Enpirion et ses puces de gestion d'alimentation à MediaTek

Car il ne faudrait pas y voir une tentative désespérée de faire rentrer des fonds en trésorerie, souligne TechPowerUp. Et pour cause, même si Intel se trouve dans une situation stratégique délicate face à AMD et Apple (dont les nouveaux processeurs M1 se révèlent redoutablement efficaces), le géant américain a les reins solides.

En réalité, Intel adopte une démarche logique pour une entreprise qui doit se retrousser les manches afin de faire (de nouveau) face à la concurrence : le groupe se débarrasse des parties dispensables de son activité pour permettre d'optimiser les dépenses de sa R&D sur les secteurs les plus porteurs sur le plan stratégique à court et moyen terme.