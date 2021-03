Intel met fin à son assurance PTPP, qui couvrait les dommages liés à l'overclocking

Comme le rappelle le site spécialisé AnandTech, Intel comptait parmi les rares acteurs du marché à proposer une telle garantie, même de manière optionnelle. Lancée en parallèle des puces Sandy Bridge et Ivy Bridge, elle était proposée contre une somme relativement modique allant de 20 à 35 dollars en fonction du processeur que l'on choisissait d'assurer, et avait été reconduite en 2019 à un tarif fixe de 20 dollars pour six processeurs de 9e génération estampillés « K » et « KF », précisait le site français Inpact Hardware.

En ce début 2021, l'option touche néanmoins à sa fin comme l'explique pudiquement Intel sur une page dédiée. « Les clients étant de plus en plus sûrs d'eux, nous constatons une baisse de la demande pour les garanties PTPP », lit-on. Intel n'en dit toutefois pas beaucoup plus et ne donne aucun chiffre pour agrémenter son annonce.