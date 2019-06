Huawei : EMUI 9 apporte Android Pie à 7 nouveaux smartphones et une mise à jour de la Watch GT

Huawei déploie une nouvelle interface plus claire et de nouveaux gestes de navigation

La Huawei Watch GT permet désormais d'afficher le cadran en permanence, comme une montre classique

Source : 9to5Google

C'est peut-être la dernière grosse mise à jourpour, après le retrait de sa licence par Google il y a quelques semaines.Le constructeur chinois propose au téléchargement lade sa surcouchepour de nouveaux smartphones, sortis entre 2017 et 2018. Parmi ces derniers on retrouve les Mate 9, Mate 10 ou encore les différentes déclinaisons des P10 et P20 qui vont enfin bénéficier d'Le constructeur a également ajouté son lot d'améliorations, enpour un lancement des applications plus rapide et une navigation plus fluide dans le système.Lea également été revu, avec des effets de transparence et de flou dans les applications système et une meilleure adaptation aux écrans larges. L'ergonomie a été améliorée avec de nouveauxqui remplacent les boutons traditionnels d'. Huawei insiste aussi sur son mode PC, permettant d', à l'instar de ce que Samsung propose avec DeX.n'est pas peu fier d'annoncer que déjà 80 millions d'appareils sont équipés d', et que cette ouverture à ces anciens appareils lui permettront d'atteindre rapidement la barre desEn plus de ses smartphones, Huawei met à jour sa. Lareçoit une nouvelle version de son logiciel interne, numérotée 1.0.8.34.Au programme, diverses améliorations et correctifs, mais la principale fonctionnalité nouvelle est l'apparition d'un mode, qui permet d', et éviter d'attendre quelques secondes que l'écran de la montre daigne se rallumer.Toutes ces mises à jour sont en cours de déploiement, mais il est possible de forcer le téléchargement et l'installation en se rendant dans les réglages système des appareils.