Huawei se sépare de son activité de câblage sous-marin

Shutterstock

50 000 km de câbles et 90 projets en 10 ans

Les parts de Huawei rachetées par un concurrent

Source : The Verge

installe desentre les continents. Huawei, qui possède 51% des parts de la société, a décidé de s'en séparer.Il semble que la réputation delui ait causé quelques soucis ces derniers temps. En effet, cela aurait notamment rendu plus compliqué l'Créée en 2009, l'entreprise qui installe des câbles sous-marins entre les continents, pour le fonctionnement de la fibre optique, a observé desSelon, qui travaille pour, «».est une société chinoise spécialisée dans l'installation de câbles de fibre-optique. Elle a officialisé son achat des parts dedans un document qu'elle a déposé à la Bourse de Shanghai, sans pour autant dévoiler le montant dépensé pour son acquisition.Cette cession, enmais aussi en actions, a pour but de faire un peu d'ombre à Huawei. En effet, celui-ci doit se rendredans le monde deset ne plus apparaître comme un