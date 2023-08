5G : Huawei et Ericsson signent un accord sur les brevets pour devenir plus forts

Du côté de Huawei, on se félicite d'être parvenu à cet accord, qui permettra la création d'un « environnement plus fort en matière de brevets », a commenté Alan Fan, directeur de la propriété intellectuelle au sein du groupe chinois. L'intéressé a d'ailleurs indiqué que Huawei est en tête de classement auprès de l'Office européen des brevets, avec plus de 4 500 demandes de brevets déposées.

Son homologue chez Ericsson, Christina Petersson, a pour sa part salué une « approche équilibrée » qui servira les deux parties, leurs clients et les entreprises utilisant leurs produits respectifs à travers le monde. Dans son communiqué, le groupe scandinave se présente comme l'un des leaders du marché de la 5G et assure détenir plus de 60 000 brevets.

Ces brevets et licences représentent d'ailleurs une vraie manne financière pour Ericsson, qui s'attend en effet à ce que les recettes provenant d'accords de licence lui rapportent 11 milliards de couronnes suédoises (soit près de 920 millions d'euros) en 2023, souligne GSMArena.