Huawei annonce son Matebook 16S avec du i7 et du i9, prêt à chasser sur les terres du Macbook Pro ?

Ce modèle a la particularité d'être équipé d'un processeur Intel, alors que son prédécesseur disposait d'une configuration AMD. L'utilisateur peut choisir entre un CPU i7-12700H ou un i9-12900H, mais ce dernier sera disponible un peu plus tard, dans le courant du mois de septembre.

La machine est équipée de 16 Go de RAM LPDDR5 et de 1 To de stockage M.2 NVMe. La connectique se compose de deux ports USB-C (dont un Thunderbolt 4), de deux ports USB-A (3.2 Gen 1), d'une prise HDMI 2.0 ainsi que d'un port jack 3,5 mm pour brancher un casque ou des écouteurs en filaire.