La Huawei Watch GT3 Pro sera dévoilée à la fin du mois, découvrez tout ce que l'on sait

C’est plus précisément le 28 avril prochain que Huawei lèvera le voile sur la Watch GT3 Pro. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette montre connectée ne semble pas vouloir venir titiller un marché déjà bien rempli. Bien au contraire, Huawei semble plutôt déterminé à séduire une clientèle bien spécifique : les amateurs et amatrices de plongée !