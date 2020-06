Alphabet (Google) serait sur le point de racheter une start-up spécialisée dans les lunettes AR grand public

Huit années après sa création, North, nommée Thalmics Labs jusqu'en 2018, va-t-elle être engloutie par le géant de la tech Alphabet ? La maison-mère de Google aurait manifesté un intérêt certain pour la jeune pousse canadienne, et devrait d’ailleurs en faire l’acquisition pour la somme de 180 millions de dollars, croit savoir The Globe and Mail. Un rachat qui pourrait alors relancer le groupe sur le marché des lunettes AR grand public…