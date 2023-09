Google Messages : envoyez des vocaux avec votre montre connectée

Le moteur de recherche a bien entendu décliné la plupart de ses services dans des versions adaptées aux montres connectées, comme Google Maps ou Gmail. Google Messages fait bien évidemment partie du lot.

Depuis les premiers pas du système d'exploitation, la messagerie instantanée du géant du Web est disponible sur les montres connectées, et permet d'envoyer et de répondre à ses messages, mais aussi envoyer des émojis sans avoir à passer par son smartphone.

Les messages textes sont néanmoins concurrencés depuis quelque temps déjà par les messages vocaux. Les utilisateurs, notamment les plus jeunes, abandonnent leurs claviers au profit d'un enregistrement de leur voix. Ce nouveau mode de communication est plus rapide et plus personnalisé pour échanger avec ses proches.

Toutes les messageries comme WhatsApp, iMessage, et bien entendu Google Messages ont rapidement adopté les messages audio, mais la firme de Mountain View n'avait pas encore décliné cette fonctionnalité sur Wear OS. L'erreur est aujourd'hui réparée avec l'intégration des messages vocaux dans l'application consacrée aux montres connectées.