Des nouveautés pour vos montres sous Wear OS, dont la possibilité d'utiliser Google Maps en mode hors ligne

Google a tout d'abord rapidement présenté une nouvelle interface pour le Play Store sur Wear OS. L'expérience utilisateur va être revue pour proposer plus de recommandations d'applications à l'écran, des collections d'apps à découvrir et les logiciels les plus populaires à un instant donné. Le Play Store pour montres connectées va finalement ressembler davantage à son équivalent pour smartphones et permettre aux utilisateurs de découvrir de nouvelles applications directement depuis leur poignet.