Google abandonne le PixelBook... et son ambition de portable haut de gamme ?

Dernièrement, le boss de Google évoquait justement un ralentissement important des recrutements, mais aussi une restructuration plus globale de ses équipes. Pour cela, la suppression de certains projets avait été mentionnée dans une volonté de « redéployer les ressources vers des domaines plus prioritaires ». Pour faire simple, Google veut exclusivement miser sur ce qui rapporte gros… et les Pixelbook sont hélas les dernières victimes en date de cette nouvelle politique.