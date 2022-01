Le Samsung Galaxy S21 FE peut-il rivaliser avec le Pixel 6 de Google ?

Un dernier point mérite selon nous que l'on s'y attarde : le suivi logiciel des deux appareils.

Ces dernières années, les constructeurs ont redoublé d'efforts pour offrir à leurs smartphones un suivi plus étendu. Finie, l'époque où un smartphone n'était plus mis à jour après un an sur le marché. Samsung garantit désormais trois ans de mises à jour majeures sur ses appareils, et cinq années de mises à jour de sécurité.

Et, bien qu'Android soit un produit Google, le constructeur ne propose actuellement pas mieux sur ses Pixel 6. Si ce n'est un détail qui est encore flou à l'heure où sont écrites ces lignes, le constructeur parle « d'au moins » trois mises à jour majeures d'Android et laisse donc entendre que le suivi pourrait être étendu.

Dans les deux cas, il ne faut pas s'inquiéter de l'obsolescence de son smartphone. Les deux sont d'ailleurs livrés avec Android 12 aux manettes. Mais celles et ceux désireux d'obtenir une expérience Android « pure » seront davantage tentés par le Pixel 6. One UI 4, la surcouche de Samsung, ne fait pas forcément l'unanimité parmi les utilisateurs.