Le Samsung Galaxy S21 FE 5G officialisé ! Quels sont ses points forts et ses points faibles ?

Côté horlogerie interne, le S21 FE 5G compte sur le fidèle Snapdragon 888, bien connu de nos services. Il pourra être configuré avec 8 Go de RAM (LPDDR4) et comptera jusqu'à 256 Go. Une batterie de 4 500 mAh complète le lot. À noter qu'elle pourra être rechargée jusqu'à 25 W en filaire, et 15 W sans-fil. Samsung tient toutefois à rappeler qu'aucun chargeur n'est fourni dans la boîte du smartphone.

Enfin, le téléphone sera lancé sous Android 12 avec One UI 4 à la barre. Trois années de mises à jour de sécurité sont garanties par le constructeur. Le smartphone est aussi résistant à l'immersion grâce à sa certification IP68. Deux caractéristiques qui, il faut bien le dire, se font plutôt rares sur le segment du milieu de gamme. Beaucoup commercialisent en effet des appareils plus abordables, mais au suivi logiciel médiocre et à la résistance aux éléments extérieurs nulle.