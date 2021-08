Pixel 5a : Google produit une pub inspirationnelle de deux minutes pour… sa prise jack

La vidéo de Google est, il faut l'avouer, plutôt drôle, mais semble avoir un peu de retard alors que Jonathan Ive a quitté Apple il y a près de deux ans maintenant. Aussi, si on veut être mauvaise langue, on peut souligner que si Google a toujours maintenu la prise jack sur ses smartphones milieu de gamme, elle a fait disparaitre le port 3,5 mm de tous ses Pixel haut de gamme depuis le Pixel 2 en 2017… soit un an tout juste après la décision d'Apple de faire de même.