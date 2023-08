En novembre dernier et après enquête, la Commission australienne de la concurrence de la consommation (ACCC) avait décidé de poursuivre Dell Australie pour pratiques trompeuses et surfacturation des clients australiens entre août 2019 et décembre 2021. Après instruction, la Cour fédérale australienne a estimé que la société avait, en toute connaissance de cause, fait croire aux acheteurs que l'ajout d'un moniteur à leur panier permettait d'en baisser le prix, alors qu'en réalité, ils le payaient parfois plus cher que s'ils avaient acheté le même moniteur à part.

Des termes commerciaux, tels que « inclus : X % de réduction » ou « économies totales » induisaient les clients en erreur. Après avoir plaidé l'erreur non corrigée, Dell a reconnu les faits devant la Cour et a donc été condamné. L'entreprise devra donc s'acquitter d'une amende de 10 millions de dollars australiens, ce qui correspond à 5,9 millions d'euros. L'entreprise est également sommée de rembourser les clients lésés pour les quelque 5 300 écrans vendus par l'intermédiaire de ces pratiques trompeuses. 4 250 personnes devraient ainsi obtenir un remboursement.

« Dell Australie a aussi admis avoir surestimé les remises accordées aux clients puisque les moniteurs n'étaient pas vendus au prix barré pendant la majeure partie de la période concernée […]. Ces méthodes rusées ont conduit les acheteurs à dépenser plus de 2 millions de dollars australiens. »

Liza Carver, commissaire de l'ACCC, a déclaré que le verdict envoyait un message fort aux entreprises, et que ces pratiques sont bel et bien considérées comme une grave atteinte au droit de la consommation. Dell a fait savoir que les remboursements avaient déjà débuté, et que les clients recevaient également des intérêts.