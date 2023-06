Prise en mains Dell G15 et G16 : les deux gamers qui vous en donnent pour votre argent ?

Pour 900 euros, le nouveau Dell G15 (15,6 pouces) combine ainsi une dalle Full HD/120 Hz, un Core i5 de 13e génération « HX », 8 Go de DDR5 et une RTX 3050. C’est toutefois la version disponible à un peu moins de 1 300 euros qui nous intéresse le plus. Elle regroupe cette fois un Core i7 de 13e génération « HX », 16 Go de DDR5 et une RTX 4060 (140 W). On passe aussi sur un écran IPS QHD+ GSync, couvrant à 99 % le spectre DCI-P3. Une progression notable… pour une machine qui nous a dans son ensemble convaincus.

En attendant un test complet (nous avons déjà échangé avec Dell pour recevoir un modèle en prêt), l’appareil renvoie une belle impression de qualité en dépit d’un châssis entièrement en plastique. L’assemblage nous a semblé minutieux et les finitions sont plutôt dans la moyenne haute à ce prix. On retrouve par ailleurs une belle sélection de connectiques, dont une partie est déportée à l’arrière pour gagner en place. Et à l’exception, peut-être, d’un port Thunderbolt 4 ou d’un lecteur SD, rien d’important ne manque à l’appel. Quant au nouveau design de l’engin, il fait mouche : taillé à coups de serpe au point d’avoir l’air acéré, il se démarque.