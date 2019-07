Cisco engloutit Acacia Communications, spécialisé dans la fibre, pour 2,8 milliards de dollars

Réduire les coûts sur de gros volumes de données

Acacia Communications, un fabricant de composants optiques pour les entreprises

Source : Les Echos

Après Luxtera,effectue sa deuxième acquisition de l'année dans le domaine des. L'entreprise répond ainsi à la demande des géants du web commeetqui souhaitaient réduire les coûts liés à l'échange de gros volumes de données. En effet,est la seule société à maîtriser la technologie de laqui permet desur les câbles de télécommunications.faisait partie des clients d'Acacia puisqu'elle lui achetait des boîtiers pour les placer en entrée et en sortie des câbles de fibre optique de ses clients.», précise, vice-président exécutif de Cisco dans un communiqué. «».Créée en 2009,emploie près de 400 personnes à Maynard, dans le Massachusetts. L'entreprise a levé 23 millions de dollars de fonds privés avant de devenir publique en mai 2016. Suite à l'annonce de l'acquisition, le titre d'Acacia Communications a grimpé de 41,5% et a atteint près de 65 dollars. De son côté l'action Cisco abandonnait 1%.», explique de son côté le vice-président et directeur général de l'Optical Systems et Optic Group, Bill Gartner. L'opération devrait être finalisée lors du second semestre de l'exercice 2020 de Cisco.