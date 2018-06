Canon annonce l'arrêt de la commercialisation de son dernier appareil argentique

Par Numa LABORDE le vendredi 01 juin 2018

Le fabricant japonais Canon a annoncé le 31 mai l'arrêt de la commercialisation de l'EOS-1V, son dernier modèle d'appareil photo argentique.



Canon fabriquait et commercialisait des appareils photo argentiques depuis près de 80 ans. L'un des géants de la photographie tourne donc une page et sonne la fin de l'argentique.



La fin d'une aire...

La firme nippone compte stopper la commercialisation de son dernier modèle d'appareil photo argentique, l'EOS-1V, un reflex professionnel de 35 mm, qu'elle commercialisait depuis 2000. Elle avait déjà cessé la fabrication de cet appareil depuis 2010. L'EOS-1V a même servi de référence pour le design des autres modèles de la marque.



... et le début d'une autre

Le Japonais stoppe donc toute commercialisation d'appareil photo argentique et se concentre sur la production des appareils photo numériques, reflex ou hybrides, comme l'EOS 5D Mark IV ou l'EOS M50. Canon laisse donc champ libre à Nikon sur le marché de l'argentique avec ses deux modèles le F6 et FM10.Canon avait sorti son premier appareil photo argentique en juin 1934, sous le nom de Kwanon. L'entreprise a fait un bon bout de chemin depuis et est devenu l'un des leaders du marché. Avis aux collectionneurs : l'EOS-1V vaudra sans doute une petite fortune dans quelques années...