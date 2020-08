Soldes : un Ultrabook Asus 14' Full HD avec Windows 10 à moins de 300€

Le PC portable E406 d’Asus est un ordinateur portable très léger et compact qui peut être emmené partout et qui sera l’allié de vos réunions ou de vos cours à l’université. Véritable machine bureautique, il fonctionne sous Windows 10 et vous propose des performances idéales pour Internet, lire ses emails et travailler sur un traitement de texte ou un tableur.

L’Ultrabook E406 est animé par le processeur Intel Pentium Silver N5000 avec 4 Go de mémoire RAM. La partie graphique est gérée par un chipset Intel UHD Graphics 605 et affiche un écran 14“ Full HD affichant une résolution de 1920 x 1080. Ce dernier est traité antireflet pour plus de confort à l’usage. Du côté stockage, il possède un disque rapide eMMC de 128 Go.