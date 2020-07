Soldes d'été : le PC Portable 15" Asus avec Ryzen 5 et GTX 1050 à petit prix chez Cdiscount !

Asus a conçu avec le FX570ZD-DM922 un appareil qui puisse être emmené facilement sans renoncer à une belle puissance. Avec son petit prix, il est doté d'un CPU AMD Ryzen 5 2500U quadricoeur cadencé à 2 GHz et d'une carte graphique dont la réputation n'est plus à faire : une GTX 1050 à 2 Go de mémoire GDDR5 dédiés.

La mémoire, d'ailleurs, peut être adaptée selon vos besoins. Doté de 8 Go de RAM DDR4, cette quantité de mémoire prise en charge est extensible jusqu'à 16 Go. Il comprend en plus 512 Go de disque dur SSD, un type de stockage que les gamers sauront apprécier pour sa rapidité.