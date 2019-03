Apple : Tim Cook promet des produits qui devraient "vous épater", dit-il aux investisseurs

Des produits « fantastiques » pour relancer la croissance du groupe



Les Services seront le pilier de cette année 2019



Tim Cook n'a «» concernant l'avenir d'Apple. Le PDG a pris la parole lors de la rencontre annuelle avec lesde l'entreprise à Cupertino et a confié savis-à-vis des futurs produits en développement.Sans entrer dans les détails, culte du secret oblige,a déclaré à ses actionnaires que son entreprise «» et «» sur de futurs produits qui vont «» («» an anglais dans le texte).Selon Bloomberg , Tim Cook a évoqué plus précisément l'Apple Watch et les AirPods, dont il existe en interne une «». La deuxième génération des AirPods est régulièrement annoncée par la rumeur depuis plusieurs semaines. L'Apple Watch devrait, elle, être annoncée en septembre et le dirigeant indique déjà qu'elle comportera de nouvelles fonctionnalités de santé.Il a glissé également un mot à propos du, dont il espère faire baisser prochainement le prix d'entrée. Actuellement la configuration de base coute 1 349€ et reste un frein à une adoption aussi massive que les précédents MacBook Air qui étaient eux autour de 1 000€.Le patron d'Apple n'a pu s'empêcher de communiquer à nouveau sur les «», l'activité stratégique du groupe en 2019. Il a annoncé que le groupe était sur le point de doubler le chiffre d'affaires de cette branche, à 50 milliards de dollars en 2020 contre 25 en 2016. Les services de vidéo et de presse par abonnement pourraient être présentés dès la fin du mois de mars.Toutes ces déclarations, quoiqu'évasives, ont rassuré le marché. L'action Apple a repris 1% à la clôture, alors qu'elle était en baisse avant le début de cette rencontre.