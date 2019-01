Apple domine le marché des smartphones à plus de 800$ avec 79% des parts

Samsung majoritaire sur les smartphones entre 400 et 600$



Les parts de marché des différents constructeurs de smartphone selon la gamme de prix. © Counterpoint

Sans surprise, la marque dont le smartphone le moins cher est vendu 849€ domine très largement le segment des smartphones ultra haut de gamme avec 79% des parts, nous apprend un rapport de Counterpoint Pour d'étranges raisons, le rapport de Counterpoint n'indique pas quelles marques s'octroient les 21% restants. Mais il semble raisonnable de penser que Samsung et Huawei (respectivement premier et deuxième plus gros vendeurs de smartphones au monde) se partagent le gâteau.D'ailleurs, sireste représenté en majorité sur les smartphones vendus entre 600 et 800$, Samsung lui chipe la couronne sur le segment des smartphones entre 400 et 600$ avec 25% des parts. Apple résiste avec 21%, suivi de près par Huawei et ses 17%.