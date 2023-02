Mac Studio vs Mac Pro : Apple s'est-il perdu dans sa propre gamme d'ordinateurs ?

Le Mac Pro pourrait accueillir une puce M2 Ultra, afin de proposer le maximum de performances possibles à ses heureux propriétaires. Apple aurait pu proposer le même processeur dans une révision du Mac Studio, mais selon Mark Gurman de Bloomberg, les dirigeants du constructeur ne veulent pas proposer une machine bien moins chère que le Mac Pro et bénéficiant, peu ou prou, du même niveau de performance.

Le Mac Pro aurait pourtant des avantages propres, comme une meilleure évolutivité des composants, même si l'on a vu récemment qu'Apple va verrouiller un peu plus l'ordinateur, ainsi qu'une meilleure ventilation qui devrait permettre à la tour de délivrer de meilleures performances lors des tâches les plus lourdes. Apple ne souhaiterait toutefois pas prendre le risque de cannibaliser les ventes du prochain Mac Pro, et de perdre une partie de son chiffre d'affaires.

Le plan initialement suivi par Apple était celui d'un Mac Pro équipé d'un processeur M2 Extreme, mais la marque aurait stoppé net le développement de cette puce, la faute à un coût de production trop élevé qui aurait entrainé un prix de vente au-delà du raisonnable, même pour les standards d'Apple.

Le Mac Studio ne serait pas abandonné pour autant. Apple pourrait en proposer une nouvelle version dans quelques années, en incluant un processeur de la génération M3 ou M4.