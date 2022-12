Mac Pro : Apple va-t-il abandonner le M2 Extreme ?

En juin dernier, et sans grande surprise, Apple nous confirmait qu’elle travaillait sur des déclinaisons de ses puces M2 : les M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra, et enfin, les M2 Extreme. Si les puces M2 Pro et M2 Max ont été pensées pour venir alimenter les Mac mini et les MacBook Pro, les versions Ultra et Extreme sont avant tout destinées à des appareils très haut de gamme. Et c’est précisément cette dernière qui va nous intéresser aujourd’hui, puisque la marque à la pomme l’avait présentée comme étant la puce la plus premium de sa gamme.