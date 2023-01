Pourquoi il est presque toujours impossible de reconditionner certains MacBook M1 (2020)

Cette fonctionnalité, vantée par Apple pour la sécurité renforcée qu'elle permet en cas de vol ou de perte d'un Mac (et que l'on trouve aussi sur iPhone et iPad), a pour effet de bloquer totalement l'appareil. Lorsque le verrouillage d’activation est en place, il devient en effet impossible à quiconque, en dehors du propriétaire initial, de s'identifier et d'accéder aux paramètres de suppression des données du Mac, empêchant alors de facto toute réinitialisation ou manipulation en vue d'une revente.

Autrement dit, tout Mac récent arrivé dans les circuits de reconditionnement sans avoir, au préalable, été réinitialisé convenablement par son propriétaire d'origine est bon pour le recyclage sans autre forme de procès.

« Comme c'est le cas depuis des années pour les recycleurs avec des millions d'iPhone et d'iPad, c'est pratiquement terminé avec les MacBook maintenant - il n'y a rien à faire si un appareil est verrouillé », commente pour sa part John Bumstead, reconditionneur spécialisé dans les Mac et propriétaire de RDKL INC, une enseigne de réparations. « Même les jailbreakers/bypassers n'ont pas de solution, et ils n'en auront probablement pas, car les puces propriétaires d'Apple sont proprement redoutables », poursuit-il, résigné.