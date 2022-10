Apple TV 4K : Apple dévoile un nouveau modèle plus puissant et moins cher !

En effet, Apple propose cette année une version uniquement Wi-Fi, avec le support du Wi-Fi 6 et 64 Go de stockage, et une autre version équipée cette fois d'un port Ethernet et de 128 Go de disque flash. Les utilisateurs qui n'ont jamais connecté leur boîtier TV à leur box internet pourront donc logiquement se tourner vers ce modèle un peu plus abordable.

À l'intérieur, Apple a ajouté le processeur A15 Bionic, 50 % plus puissant que l'A12 Bionic de la version 2021 et 30 % plus rapide sur la partie graphique. Ce dernier équipe aujourd'hui l'iPhone 14 et permettra d'offrir à l'appareil de meilleures performances, notamment dans les jeux vidéo disponibles sur la plateforme tvOS.

Apple annonce également que sa nouvelle box TV supporte désormais le HDR10+, en plus de l'HDR10 et du Dolby Vision.

L'Apple TV 4K (2022) est disponible à la précommande à un prix de 169 euros pour la version Wi-Fi et de 189 euros pour la version Wi-Fi + Ethernet. Les livraisons débuteront le 4 novembre prochain.