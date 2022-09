Absence de l'iPhone 14 mini : il vous est toujours possible de profiter du petit format chez Apple

L'iPhone 14 adopte donc le chemin inverse avec cette année l'apparition de l'iPhone 14 Plus, une déclinaison du modèle grand public d'Apple arborant un écran de 6,7 pouces.

Le constructeur doit toutefois avoir quelques stocks à écouler puisque sa boutique en ligne a été mise à jour dans la soirée du 7 septembre et l'iPhone 13 mini reste disponible à la vente. L'appareil est disponible dans les six coloris que nous lui connaissons et en trois versions 128, 256 et 512 Go de stockage.

L'iPhone 13 mini n'a pas subi la hausse sévère des prix que connaissent les nouveaux iPhone cette année. La version standard démarre toujours à 808 euros, tandis que les deux versions supérieures sont facturées respectivement 929 euros et 1 159 euros.

Si l'envie vous prend de passer à ce format, ne tardez pas trop. Il est probable qu'Apple ne maintienne son appareil qu'une seule année supplémentaire, afin de proposer un catalogue plus attractif en ces temps de crise économique et avant d'arrêter définitivement la production.