WatchOS 9 : comme pour l'iPhone, Apple dote ses montres connectées d'un mode économiseur de batterie

La seule solution trouvée par le constructeur était un « Mode Réserve », qui coupait toutes les fonctionnalités connectées et l'écran de l'Apple Watch pour ne plus afficher que l'heure pendant encore quelques heures. Rien de très pratique donc et les possesseurs de la tocante ont souvent pris le réflexe de fouiller dans les réglages pour désactiver quelques fonctionnalités comme l'écran toujours allumé.