Votre Apple Watch Series 3 redémarre sans raison ? Mettez-la à jour !

Mercredi dernier, Apple en a profité pour corriger un bug inhérent à ses Apple Watch Series 3, avec le déploiement de watchOS 8.7.1. En effet, la note partagée par la firme de Cupertino indique que cette update vient corriger un souci pouvant entraîner un redémarrage inattendu de l’Apple Watch Series 3. Il semblerait d'ailleurs qu’un certain nombre d’utilisateurs et d'utilisatrices soient malheureusement confrontés à ce problème. Si vous faites partie des personnes concernées, ne tardez donc plus avant de procéder à la mise à jour de votre Apple Watch.