La meilleure puce dans tous les iPhone de dernière génération, c'est fini ?!

On attend quatre nouveaux modèles d'iPhone chez Apple cette année : un iPhone 14, un iPhone 14 Max, un iPhone 14 Pro et un iPhone 14 Pro Max. L'iPhone 14 ne présente pas de changement majeur par rapport à l'iPhone 13 : même design, et maintenant, même puce. Quelques mises à jour et améliorations internes sont prévues. Cependant, l'iPhone 14 Pro est la star de la campagne, vantant un appareil photo bien plus performant et un nouveau design. Et surtout, une puce exclusive à ce modèle.

Apple a déjà employé cette stratégie à double vitesse par le passé. L'iPhone 8, par exemple, n'était qu'une version améliorée de l'iPhone 7 alors que l'iPhone X était bardé de nouvelles fonctionnalités et présentait un nouveau design. Toutefois, malgré les différences entre les modèles, le fabricant équipait chaque génération de la même puce. Voilà ce qui va changer.