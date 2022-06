iPadOS 16 beta : un menu secret vous permet de customiser votre écran de verrouillage

Ainsi, iOS 16 donne effectivement accès à un système de personnalisation de l'écran de verrouillage d'un iPhone. Il est par exemple possible d'y ajouter des widgets, des fonds d'écran animés ou encore de modifier la couleur et la police. Une fonctionnalité intéressante qu'Apple a choisi de ne pas transmettre aux iPad via iPadOS 16… Ou du moins pas officiellement.