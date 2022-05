Apple publie tvOS 15.5.1 qui corrige de nombreux bugs de l'Apple TV et du HomePod

Suite à la publication de tvOS 15.5, des utilisateurs et utilisatrices d’Apple TV et de HomePod auraient rencontré différents problèmes, dont des soucis de son. En effet, la musique pouvait momentanément s’arrêter de jouer pendant qu’elle était en cours de lecture. Pour la peine, voilà que le déploiement de la mise à jour logicielle tvOS 15.5.1 vient résoudre ce fâcheux problème. À noter que ce correctif est également l’occasion pour Apple de corriger divers autres bugs d’ordre relativement mineur concernant l’Apple TV et le HomePod.