macOS sur PC ? Steve Jobs aurait bien voulu et en a discuté avec Dell

10 ans après le décès de Steve Jobs , Michael Dell a commencé par saluer son parcours et son sens de la prise de risque. « Ceux qui veulent faire quelque chose d'extraordinaire doivent avoir une approche différente et non conventionnelle », a expliqué Dell. « Vous ne pouvez pas suivre les règles et faire des choses incroyables. Steve était assurément exceptionnel à cet égard ».

D'après Dell, les premières approches de Steve Jobs auraient eu lieu dès 1993, sous l'ère NeXT. Jobs serait allé chez Dell au Texas plusieurs fois au cours de l'année pour le convaincre d'utiliser NeXT au lieu de Windows sur ses PC. Une proposition que Dell aurait rapidement déclinée, arguant que le système ne disposait pas de suffisamment d'applications et que l'intérêt des clients à son égard était inexistant.

Cet échec n'a visiblement pas empêché Steve Jobs de revenir à la charge, quelques années plus tard, en 1997… et cette fois pour macOS.