iPhone 13 : tous les modèles auront des modules photo plus grands

On s'aperçoit sur les images de ces unités factices que les capteurs photo sont plus gros que sur les iPhone actuels. Pour rappel, un capteur plus grand permet d'intégrer des pixels plus grands également et à l'appareil photo de capturer bien plus de lumière, notamment dans les environnements peu lumineux, et donc d'améliorer la qualité des clichés.

On remarque que sur les iPhone 13 et iPhone 13 Mini, les deux modules photo ont été replacés en diagonale, plutôt qu'à la verticale.

Pour rappel, d'autres fuites laissent suggérer que les iPhone 13 et 13 Mini bénéficieront de la même stabilisation que les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max , et que les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max profiteront d'un capteur ultra grand-angle avec autofocus.