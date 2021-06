Amazon Sidewalk : c'est quoi au juste ?

Amazon définit Sidewalk comme la « nouvelle norme sans-fil pour l'Internet des objets et les appareils intelligents ». Pour arriver à cela, l'entreprise passe par le Bluetooth Low Energy (BLE), le spectre 900 MHz et d'autres fréquences. L’objectif pour la firme de Seattle est de « simplifier l'installation de nouveaux appareils, étendre la portée des appareils à faible bande passante et aider les appareils à rester en ligne et à jour, même s'ils sont hors de portée du Wi-Fi domestique ».